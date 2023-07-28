Судьи приняли решение по потенциально опасному возвращению Хэмилтона на трассу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не будет наказан за потенциально опасное возвращение на трассу во время квалификации Гран-при Бельгии. Об этом сообщет пресс-служба Формулы-1.

На круге выезда из боксов Хэмилтон не удержал машину на траектории в повороте «Радийон», срезал трассу и затем вернулся обратно перед своим напарником. После завершения квалификации Хэмилтон и Расселл были вызваны к судьям для разбора опасного инцидента. Расселл сообщил, что он был осведомлён о каждом следующем шаге своего партнёра по команде, поэтому манёвр Хэмилтона не создавал опасной ситуации. Судей устроило такое объяснение, и к Хэмилтону не будут применены санкции за инцидент.

В квалификации Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон показал четвёртое время, а Джордж Расселл занял восьмое место.