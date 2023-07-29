Ферстаппен: Формула-1 внедрила спринт, чтобы было больше хаоса

Победитель квалификации Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен рассказал, что ему не нравится в уикендах Формулы-1 со спринтом. Пилот «Ред Булл» стартует в воскресенье в гонке шестым, так как получил штраф в пять позиций за смену коробки передач.
«Проблемы в квалификации были в большей степени случайными, ведь лишь когда мы перешли на слики, то наконец начали немного понимать, на что способна машина. К счастью, всё было не так уж плохо. С таким форматом спринта, когда есть одна практика, даже в полностью сухую погоду иногда всё зависит от случая, и из-за этого всё проходит хаотично. Поэтому мне никогда не нравился такой уикенд. Просто недостаточно времени, а потом, если допустишь один раз ошибку, она будет сказываться все выходные. Считаю, что так быть не должно.
Конечно, формат можно улучшить. Но я думаю, что Формула-1 внедрила его как раз по этой причине, чтобы было больше хаоса и люди ошибались. С учётом продвинутости этого вида спорта, я не думаю, что всё должно быть так: в пятницу, если приезжаешь с неправильными настройками или вносишь неверные изменения после тренировки, то это будет мешать весь уикенд. Такое уже происходило с нами в Бразилии в прошлом году. Это просто неприятно», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.
Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа:
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