Леклер – о шансах победить на Гран-при Бельгии: «Ред Булл» слишком быстры

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, который занял второе место в квалификации Гран-при Бельгии, но стартует с поула из-за штрафа Макса Ферстаппена, ответил на вопрос о шансах на победу в воскресенье.

«Давайте будем реалистами, я так не думаю. «Ред Булл» слишком быстры. Даже если Макс имеет штраф в пять мест на стартовой решетке, я ожидаю, что он догонит. Чеко [Перес] расположился сразу следом за мной, и его тоже будет трудно удержать позади. Это будет сложно. Если представится возможность, постараюсь сохранить лидерство, но на бумаге это выглядит непросто.

Ощущения от пилотирования в квалификации были хорошими, особенно с учётом того какие серьёзные проблемы были у меня в подобных условиях несколько гонок назад. Как я уже говорил, я работал над своим пилотажем, чтобы стать лучше. Ощущения от машины были комфортными. В третьем сегменте мы, возможно, не всё сделали правильно, выехали слишком рано. Мы хотели избежать жёлтых флагов. Трасса подсыхала и, возможно, мы потеряли время. В любом случае его бы не хватило, чтобы оказаться впереди Макса. Я доволен, мы сделали большие шаги вперёд», — приводит слова Леклера Crash.net.

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