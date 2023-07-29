Прост резко раскритиковал Лорана Росси, обвинив его в некомпетентности

Четырёхкратный чемпион мира, легендарный француз Аллен Прост раскритиковал бывшего исполнительного директора «Альпин» Лорана Росси, обвинив его в том, что он своей некомпетентностью помешал команде развиваться.

«В первую очередь должен сказать, что я очень привязан к этой команде, так как с «Рено» я впервые поучаствовал в гонках и получил возможность побороться за мировое первенство. Кроме того, я работал в этой команде в последние несколько лет. Я люблю команду, и то, что я вижу её в таком состоянии, меня очень огорчает. Она заслуживает лучшего у неё есть всё необходимое, чтобы этого достичь.

Нужно обратиться к истории, чтобы понять, что пошло не так. Если взглянуть на все успешные проекты за последние 30 лет, то увидим, что там простая структура, построенная вокруг трёх-четырёх сильных личностей в сочетании с гонщиком-чемпионом. Лоран Росси — прекрасный пример эффекта Даннинга-Крюгера, эффекта неспособного лидера, который думает, что может спрятать свою некомпетентность с помощью высокомерия и отсутствия человечности по отношению к своей команде. Тот, кто был боссом «Альпин» последние 18 месяцев, считал, что понимает всё, но полностью ошибался. Его управление сломило импульс, который был заложен с 2016 года, чтобы достичь побед. Остаётся надеяться, что принятое решение о смене руководства, станет благотворным для команды», — приводит слова Проста L’Equipe.