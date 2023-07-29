В «Уильямсе» разочарованы тем, что Формула-1 отвергла ключевое для них предложение

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что руководители других команд на заседании комиссии Формулы-1 отвергли его предложения по увеличению расходов на инфраструктуру.

По мнению Ваулза, для маленьких команд крайне важно сократить отставание от грандов в этом направлении. «Уильямс» внёс на рассмотрение два предложения: в рамках первого предполагалось общее увеличение и операционных, и капитальных расходов каждой команды, а второе предложение подразумевало увеличение капитальных расходов только для тех команд, которые страдают от недостатка развитой инфраструктуры.

«Общее повышение было тем, что получило наибольшую поддержку, как вы можете себе представить, потому что от этого выиграли бы все команды на стартовой решётке. Да, это неправильное решение для спорта, но даже с учётом этого мы предпочли бы полное повышение, чем ничего, что мы и имеем сегодня.

Если оглянуться назад, то 20 февраля, через несколько дней после того, как я пришёл в команду, я отправил предложение о том, что нам нужна помощь, потому что мы не можем конкурировать с лучшими командами с тем оборудованием, которое есть у нас на заводе.

Так обстоит дело и сегодня. Примерно через пять месяцев — и, честно говоря, это разочаровывает — мы оказались в ситуации, когда ходим по кругу. Все в этой комнате хотят быть уверены, что они не проигрывают по сравнению со всеми остальными.

Мы продлим крайний срок с сентября до конца октября. Перед ФИА была поставлена задача найти другое приемлемое решение. Неудивительно, что в задней части стартовой решётки почти все единогласно проголосовали за наши предложения, а те, кто находится в лидерах, этого не сделали. Были и некоторые исключения.

Это делается для общего блага спорта, и я действительно верю в это. Вам нужно, чтобы в любое воскресенье вы не знали, кто победит, и, конечно, чтобы доминирования не существовало в том виде, в каком оно существует на данный момент. Я думаю, что это будет хорошо для спорта.

Для этого у каждого должна быть способность демонстрировать рост производительности и двигаться вперёд, а сейчас это не так.

Трудно сказать, что изменится в течение следующих двух месяцев. Это следующий момент, когда мы соберёмся вместе и поговорим обо всём этом, потому что все опасаются того, какое положение они занимают в чемпионате, как это повлияет на них в краткосрочной перспективе, и насколько мощным «Уильямс» может стать в результате этого.

Я надеюсь, что после заседания все согласились с тем, что «Уильямс» располагает наименьшим количеством удобств и нуждается в обновлении инфраструктуры. И мы сделаем ещё одну попытку исправить это и посмотрим, сможем ли мы изменить мышление других людей», — приводит слова Ваулза The Race.