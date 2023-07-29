В случае отмены спринт-квалификации решётку составят по результатам основной квалификации

Известный журналист Формулы-1 Эндрю Бенсон со ссылкой на слова представителей Международной автомобильной федерации (ФИА) сообщил, что если провести спринт-квалификацию так и не удастся, то стартовая решётка спринтерской гонки будет определена по результатам основной квалификации.

«Если мы не сможем провести спринт-квалификацию, то будем использовать результаты вчерашней квалификации, чтобы определить стартовую решётку для спринтерской гонки. Штрафы, наложенные за основную квалификацию, будут применяться только к основной гонке. Это будет зависеть от решения стюардов, поэтому всё ещё может измениться», — приводит Бенсон слова представителей ФИА.

В основной квалификации поул выиграл Макс Ферстаппен, однако нидерландец получил штраф в пять позиций за пятую по счёту замену коробки передач.