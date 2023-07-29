Гонщики Формулы-3 не получат очков за первую гонку в Спа

Пилоты Формулы-3 не заработали очков за спринтерскую гонку этапа на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Несмотря на то, что пилоты проехали полную дистанцию спринта, практически вся гонка проходила позади машины безопасности, неоднократно выезжавшей на трассу. В итоге пилоты провели меньше двух боевых кругов — согласно спортивному регламенту, в таком случае очки за гонку не присуждается.
Формула-3. Бельгия. Спринт:
1. Кайо Коллет («Ван Амерсфорт Рейсинг»).
2. Тейлор Барнард («Йенцер Моторспорт») +0,5.
3. Пол Арон («Према Рейсинг») +0,9.
4. Зак О’Салливан («Према Рейсинг») +1,3.
5. Джонни Эдгар («МП Моторспорт») +1,5.
6. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +1,6.
7. Хью Бартер («Кампос Рейсинг») +2,2.
8. Никола Цолов («АРТ Гран-при») +2,5.
9. Дино Беганович («Према Рейсинг») +3,2.
10. Люк Браунинг («Хайтек Пульс-Эйт») +3,3.…
13. Никита Бедрин («Йенцер Моторспорт») +4,7.
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