Гонщики Формулы-3 не получат очков за первую гонку в Спа

Пилоты Формулы-3 не заработали очков за спринтерскую гонку этапа на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Несмотря на то, что пилоты проехали полную дистанцию спринта, практически вся гонка проходила позади машины безопасности, неоднократно выезжавшей на трассу. В итоге пилоты провели меньше двух боевых кругов — согласно спортивному регламенту, в таком случае очки за гонку не присуждается.

Формула-3. Бельгия. Спринт:

1. Кайо Коллет («Ван Амерсфорт Рейсинг»).

2. Тейлор Барнард («Йенцер Моторспорт») +0,5.

3. Пол Арон («Према Рейсинг») +0,9.

4. Зак О’Салливан («Према Рейсинг») +1,3.

5. Джонни Эдгар («МП Моторспорт») +1,5.

6. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +1,6.

7. Хью Бартер («Кампос Рейсинг») +2,2.

8. Никола Цолов («АРТ Гран-при») +2,5.

9. Дино Беганович («Према Рейсинг») +3,2.

10. Люк Браунинг («Хайтек Пульс-Эйт») +3,3.…

13. Никита Бедрин («Йенцер Моторспорт») +4,7.