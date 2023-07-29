Хэмилтон: мог стать первым или вторым. У нас была плохая коммуникация

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал показанный им седьмой результат в спринт-квалификации Гран-при Бельгии. На последнем круге британцу помешал допустивший перед ним ошибку Джордж Расселл.
«Очевидно, мы недовольны. Сессия была весёлой, и до самого конца всё выглядело здорово. Первый круг финальной попытки позволил мне стать первым, и я знал, что могу проехать быстрее. Думаю, я мог бы стать первым или вторым. У нас была плохая коммуникация, было трудно понять сообщения. Мы доехали до последнего поворота, а там стояли семь машин. Мы думали, что времени не остаётся, из-за чего начали атаковать, но потом оказалось, что времени было ещё достаточно.
Ну а с Джорджем всё получилось так, как получилось. Это не имеет значения. У меня отличные ощущения от машины при любых условиях. Мы чуть медленнее «Ред Булл», но никто не проводил попыток с большим количеством топлива, так что я предвкушаю гонки»,, — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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