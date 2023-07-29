Расселл: удивлён, что вообще прошёл в третий сегмент. С моей стороны было много ошибок

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал десятый результат в спринт-квалификации Гран-при Бельгии.

«Был абсолютный беспорядок с начала и до конца. Удивлён, что я вообще прошёл в третий сегмент, ведь с моей стороны было так много ошибок, а в конце было недопонимание в переговорах с командой. Мы боялись, что время закончится, но в итоге его оставалось больше, чем мы ожидали. Я был слишком близок к машине впереди, а Льюис — ко мне. Плохая сессия.

Мы думали, что можем не успеть уйти на круг, но времени определённо оставалось больше, чем мы думали, ведь машина Макса оказалась последней, что пересекла линию.

Этот уикенд идёт не по плану. Надеюсь, мы сможем немного отыграться в гонках. Я уверен, что в гонках мы будем быстрее, но скорость в квалификациях ужасная», — приводит слова Расселла Sky Sports.