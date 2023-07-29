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Фиттипальди выиграл спринт Ф-2 в Бельгии, Пуршер — третий, Вести — шестой

Фиттипальди выиграл спринт Ф-2 в Бельгии, Пуршер — третий, Вести — шестой
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На автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии завершилась спринтерская гонка Формулы-2, победителем которой стал бразилец Энцо Фиттипальди. Вторым стал Рихард Версхор, замкнул тройку лучших француз Тео Пуршер.

Деннис Хаугер стал четвёртым, лидер общего зачёта Фредерик Вести — шестым.

Формула-2. Бельгия. Спринт:

1. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин»)
2. Рихард Версхор («Ван Амерсфорт Рейсинг»)
3. Тео Пуршер («АРТ Гран-при»)
4. Деннис Хаугер («МП Моторспорт»)
5. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»)
6. Фредерик Вести («Према Рейсинг»)
7. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг»)
8. Аюму Иваса («ДАМС»)
9. Ральф Бошунг («Кампос Рейсинг»)
10. Зейн Мэлоуни («Родин Карлин»)

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