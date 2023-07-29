Пиастри — об аварии Стролла: я почти оказался в таком же положении, это очень сложно

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, комментируя аварию пилота «Хааса» Лэнса Стролла во время спринт-квалификации Гран-при Бельгии, заявил, что тоже едва не потерял управление над болидом.

«Это очень сложно, особенно здесь, потому что на таком большом круге у вас примерно пять разных уровней влажности. Первая часть круга была довольно сухой, затем в пятом-шестом поворотах немного мокро, а в девятом повороте очень, очень мокро.

Как мы видели в ситуации с Лэнсом, если ты промахнёшься всего на пять сантиметров или даже меньше, ты можешь врезаться в стену. На своём круге выезда из боксов я почти оказался в таком же положении. Так что это действительно сложно.

Мы создаём такую большую прижимную силу, что нам приходится пропускать её через шины. Но когда шины не выполняют свои функции, вы быстро вылетите с трассы.

Влажные условия? Я всегда наслаждался ими всю свою карьеру. Но когда это происходит за рулём болида Формулы-1, ты должен быть сосредоточен и иметь отличную реакцию», — приводит слова Пиастри RaceFans.