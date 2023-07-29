В «Альфа Ромео» заявили, что Чжоу ещё не имеет контракта на 2024 год

Представитель «Альфа Ромео» Алессандро Брави сообщил, что пилот команды китаец Гуаньюй Чжоу ещё не подписал контракт на выступление в следующем сезоне.

«Очевидно, мы ищем возможности. После летнего перерыва будет время на то, чтобы встретиться с Чжоу и понять, какое решение будет лучшим для него и команды.

Нашей целью является сохранение обоих гонщиков на следующий год, но, конечно же, должны быть созданы все условия для обоюдовыгодной ситуации», – приводит слова Брави издание GrandPrix.

Напомним, после 11-ти этапов Чжоу занимает 16-е место в общем зачёте пилотов, его напарник финн Валттери Боттас – 15-й. Лидирует в чемпионате двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.