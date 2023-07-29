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Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Бельгии, Пиастри — второй, Гасли — третий

Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Бельгии, Пиастри — второй, Гасли — третий
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В Спа завершилась спринтерская гонка Гран-при Бельгии Формулы-1. Победителем заезда стал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым финишировал австралиец Оскар Пиастри из «Макларена», замкнул тройку лидеров Пьер Гасли из «Альпин». Льюис Хэмилтон получил пять штрафных секунд за контакт с Серхио Пересом и в протоколе опустился с 4-го места на 7-е.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 11 кругов.
2. Оскар Пиастри «Макларен» +6.677.
3. Пьер Гасли «Альпин» +10.733.
4. Карлос Сайнс «Феррари» +12.648.
5. Шарль Леклер «Феррари» +15.016.
6. Ландо Норрис «Макларен» +16.052.
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +16.757.
8. Джордж Расселл «Мерседес» +16.822.
9. Эстебан Окон «Альпин» +22.410.
10. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +22.806.
11. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +25.007.
12. Александер Албон «Уильямс» +26.303.
13. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +27.006.
14. Кевин Магнуссен «Хаас» +32.986.
15. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +36.342.
16. Логан Сарджент «Уильямс» +37.571.
17. Нико Хюлькенберг «Хаас» +37.827.
18. Юки Цунода «Альфа Таури» +39.267.
19. Серхио Перес «Ред Булл» — сход.
20. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» — сход.

Формула-1 2023. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт
29 июля 2023, суббота. 18:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
24:58.433
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.677
3
Пьер Гасли
Alpine
+10.733
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