Вольф не считает, что Хэмилтон заслуживал штрафа за контакт с Пересом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил выступление команды в спринте Гран-при Бельгии Формулы-1 и прокомментировал штраф Льюиса Хэмилтона, полученный за контакт с болидом Серхио Переса («Ред Булл»).

«И у Льюиса, и у Джорджа (Расселла. — Прим. «Чемпионата») был отличный темп; Джордж обогнал несколько машин и приблизился к Норрису, который был намного впереди, так что он хорошо восстановил позиции. Контакт между Льюисом и Пересом я расценил скорее как гоночный инцидент, а не как что-то, достойное наказания. Они были бок о бок, а мы хотим видеть соревнующихся в гонке людей. Тем не менее решение было таковым, и теперь мы переходим к завтрашнему Гран-при. Если мы начнём гонку с таким же темпом, у нас будет хорошая возможность побороться за достойный результат», — приводит слова Вольфа официальный сайт команды «Мерседес».