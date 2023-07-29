Риккардо прокомментировал потерю места в очковой зоне в спринте Гран-при Бельгии

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо («Альфа Таури») высказался о непопадании в очковую зону по результатам спринта Гран-при Бельгии Формулы-1. Пилот финишировал на десятом месте, пропустив вперёд в концовке гонки Джорджа Расселла («Мерседес») и Эстебана Окона («Альпин»).
«В начале спринтерской гонки мы смогли удержать темп, и я подумал, что это хорошо. Но по мере того, как трасса высыхала и дело подходило к последним трём кругам, я почувствовал, что появились трудности с шинами и машина становилась медленнее. Я знал, что нахожусь на девятом месте, и я все ещё мог видеть «Феррари» и Ландо [Норриса] в «Макларене» впереди. Они оторвались на втором участке, но я держался на прямых и держал их в поле зрения. Я видел, как Перес уехал, но в конце концов я довольно сильно терял машину, и меня обогнали Расселл и Окон перед клетчатым флагом. После гонки шины у всех выглядели изрядно потрёпанными, но нам нужно понять, почему мы сдали больше, чем другие. Было бы неплохо заработать очко, но я рад видеть клетчатый флаг, потому что не знаю, как долго шины могли бы продержать меня на трассе», — приводит слова Риккардо официальный сайт «Альфа Таури».
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