Руководитель «Макларена» высказался о взаимоотношениях Пиастри и Норриса

Глава «Макларена» Андреа Стелла рассказал о взаимоотношениях партнёров по команде, австралийца Оскара Пиастри и британца Ландо Норриса.

«То напряжение, которое я наблюдаю, является положительным. Когда мы находимся в нашем офисе после сессии, они говорят друг другу: «Что ты там делаешь? Ты это видел? Что ты думаешь о том, что сделал Хэмилтон?»

Это такие отношения сотрудничества.

Конечно, каждый гонщик хотел бы доминировать, быть быстрее на каждом круге, в каждой сессии, но два наших гонщика знают, что это невозможно и предпочтительнее получить пользу от нахождения на другой стороне гаража, сотрудничая и выбирая некоторые вещи, которые могут сделать вас быстрее.

Такова динамика, которую мы сейчас имеем в команде с Ландо и Оскаром», — приводит слова Стеллы Sky Sports.