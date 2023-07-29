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Хорнер отреагировал на столкновение Переса и Хэмилтона в спринте

Хорнер отреагировал на столкновение Переса и Хэмилтона в спринте
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение Серхио Переса с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» в минувшем спринте Гран-при Бельгии, после которого мексиканец вынужден был сняться с заезда.

«К несчастью, в результате контакта в боковом понтоне образовалась большая дыра, из-за чего сильно падает прижимная сила. Вы могли видеть, как он сильно потерял в производительности, и у нас не было другого выбора, кроме как снять машину. Очень неудачно», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 11 кругов.
2. Оскар Пиастри «Макларен» +6.677.
3. Пьер Гасли «Альпин» +10.733.
4. Карлос Сайнс «Феррари» +12.648.
5. Шарль Леклер «Феррари» +15.016.
6. Ландо Норрис «Макларен» +16.052.
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +16.757.
8. Джордж Расселл «Мерседес» +16.822.
9. Эстебан Окон «Альпин» +22.410.
10. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +22.806.

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