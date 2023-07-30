Хельмут Марко: главная задача Ферстаппена на Гран-при Бельгии — обогнать Хэмилтона

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оценил выступление гонщика команды Макса Ферстаппена в спринтерской гонке, а также поделился ожиданиями от его возможного соперничества с Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») на воскресном Гран-при Бельгии Формулы-1.

«Макс уверенно лидировал (в квалификации Гран-при Бельгии. — Прим. «Чемпионата»), имея преимущество в восемь десятых секунды, но у нас есть несколько жёстких соперников. Хэмилтон был очень быстр, я предполагаю, что он будет таким завтра. Вы знаете, что эти двое не самые лучшие друзья.

Главная задача — обогнать Хэмилтона. С точки зрения износа шин и общей производительности наш болид находится в своём классе, особенно когда у нас есть DRS», — приводит слова Марко GPblog.

Из-за штрафа, полученного за установку пятой за сезон коробки передач, Ферстаппен будет стартовать шестым в воскресной гонке.