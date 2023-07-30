ФИА начислила два штрафных балла Хэмилтону за контакт в спринте Гран-при Бельгии

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) начислили два штрафных балла в суперлицензию семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по итогам спринтерской гонки в рамках Гран-при Бельгии.
Данное наказание сопутствовало пятисекундному штрафу британца за контакт с мексиканским пилотом «Ред Булл» Серхио Переса. Машина Переса получила серьёзные повреждения в виде пробоины правого бокового понтона и потери части днища.
Напомним, штрафные баллы суперлицензии — дополнительное наказание за инциденты во время гонок. Данная инициатива была введена FIA в 2014 году. В каждую суперлицензию можно «записать» только 12 очков. Как только пилот достигнет этого количества очков, его дисквалифицируют со следующего этапа Гран-При, а очки спишут.
- 30 июля 2023
-
10:29
-
09:50
-
09:38
-
00:57
-
00:51
-
00:30
- 29 июля 2023
-
23:56
-
23:42
-
22:45
-
22:24
-
22:02
-
22:02
-
21:32
-
21:30
-
21:18
-
21:12
-
20:48
-
20:47
-
20:41
-
20:39
-
20:37
-
20:31
-
20:04
-
19:59
-
19:56
-
19:51
-
19:42
-
19:23
-
19:02
-
18:31
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
16:48
-
16:14