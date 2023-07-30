ФИА начислила два штрафных балла Хэмилтону за контакт в спринте Гран-при Бельгии

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) начислили два штрафных балла в суперлицензию семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по итогам спринтерской гонки в рамках Гран-при Бельгии.

Данное наказание сопутствовало пятисекундному штрафу британца за контакт с мексиканским пилотом «Ред Булл» Серхио Переса. Машина Переса получила серьёзные повреждения в виде пробоины правого бокового понтона и потери части днища.

Напомним, штрафные баллы суперлицензии — дополнительное наказание за инциденты во время гонок. Данная инициатива была введена FIA в 2014 году. В каждую суперлицензию можно «записать» только 12 очков. Как только пилот достигнет этого количества очков, его дисквалифицируют со следующего этапа Гран-При, а очки спишут.