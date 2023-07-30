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Барнард выиграл основную гонку Ф-3 в Бельгии, Бедрин стал третьим, стартовав с 18-го места

Барнард выиграл основную гонку Ф-3 в Бельгии, Бедрин стал третьим, стартовав с 18-го места
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На автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии завершилась основная гонка Формулы-3, победителем которой стал пилот «Йенцер Моторспорт» Тейлор Барнард. Вторым стал Кристиан Мэнселл, а замкнул тройку лучших российский гонщик, напарник Барнарда Никита Бедрин.

Также отметим, что София Флёрш финишировала седьмой.

Формула-3. Бельгия. Основная гонка:

1. Тейлор Барнард («Йенцер Моторспорт»)
2. Кристиан Мэнселл («Кампос Рейсинг»)
3. Никита Бедрин («Йенцер Моторспорт»)
4. Алекс Гарсия («Йенцер Моторспорт»)
5. Кайо Коллет («Ван Амерсфорт Рейсинг»)
6. Себастьяг Монтойя («Хайтек Пульс-Эйт»)
7. София Флёрш («ПХМ Рейсинг Хароуз»)
8. Пол Арон («Према Рейсинг»)
9. Пепе Марти («Кампос Рейсинг»)
10. Франко Колапинто («МП Моторспорт»)

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