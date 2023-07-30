Зафнауэр прокомментировал увольнение из «Альпин», удивившись дате объявления

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о своём увольнении из французской команды. Об этом было объявлено на нынешней неделе. Начиная с Гран-при Нидерландов у «Альпин» будет новый руководитель.

«Решение объявить о моём уходе во время гоночного уикенда? Это было необычно. Но я сделаю всё, что в моих силах. Есть хорошая и плохая новость. Хорошая заключается в том, что у нас есть ещё одна гонка. Плохая — пройдёт какое-то время, прежде чем я смогу вновь вернуться к работе. Вероятно, в следующем году я не буду работать в другой команде. Но я не думаю, что это последний раз, когда мы общаемся», — приводит слова Зафнауэра GrandPX.

Начиная с Гран-при Нидерландов, временно исполняющим обязанности главы команды станет Бруно Фамен.