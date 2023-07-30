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Марко: Перес очнулся и перестал грезить мечтами о титуле

Марко: Перес очнулся и перестал грезить мечтами о титуле
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлениях мексиканского пилота команды Серхио Переса, а также прокомментировал его отставание от Макса Ферстаппена.

«Перес очнулся и перестал грезить о титуле чемпиона мира. Возможно, это поможет ему переориентироваться на достижение лучших результатов. Ферстаппен — это совершенно другой ориентир. В квалификации он был на на восемь десятых впереди, и я не помню такого доминирования в последние десять лет.

Отставание Переса объясняется тем, насколько хорош Макс. У всех пилотов было бы такое же отставание — может быть, за исключением Хэмилтона и Алонсо. Серхио занимает второе место, большее для него сейчас невозможно. Можно ли перевести Переса в «Альфа Таури»? У Чеко другой контракт», — приводит слова Марко GrandPX.

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