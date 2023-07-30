Ферстаппен: кажется, с шестого места я ещё не выигрывал

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Бельгии, состоявшейся сегодня, 30 июля, в Спа.

«Шестое место — новое для меня, с него я, наверное, ещё не выигрывал. Я понимал, что на старте будет плотно, важно было избежать проблем. Затем я застрял в DRS-поезде, но стоило из него выбраться, и я поехал в собственном темпе, так что всё неплохо.

В конце я немного замедлился, потому что эта трасса очень агрессивна по отношению к резине. К тому же были сложности с дождём — когда капало, сложно было понять, где и сколько воды. Но мы вроде справились», – сказал Ферстаппен после выступления.

Победа на Гран-при Бельгии стала 13-й подряд для команды «Ред Булл».