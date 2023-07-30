Леклер: сказали беречь топливо, но темпа хватило, чтобы удержать Хэмилтона позади

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, финишировавший третьим на Гран-при Бельгии, прокомментировал итоги заезда.

«С точки зрения темпа уикенд получился довольно позитивным — с моей стороны. Жаль, конечно, что с Карлосом так вышло. Но если посмотреть на «Ред Булл», то у нас ещё много работы, особенно в плане гоночного темпа, ведь по деградации шин и всему остальному они довольно далеко впереди.

В какой-то момент мне сказали беречь топливо, так что были сложности, но темпа всё равно хватило, чтобы удержать Льюиса позади. А затем он и вовсе поехал в боксы ради быстрейшего круга, что сделало мою жизнь немного проще», – сказал после выступления Леклер.

Напомним, на автодроме Спа-Франкоршам завершилась гонка Гран-при Бельгии Формулы-1. Победителем заезда стал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым финишировал мексиканец Серхио Перес, замкнул тройку лидеров монегаск Шарль Леклер из «Феррари».