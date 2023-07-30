Пиастри — об аварии с Сайнсом: смещение Карлоса вправо меня несколько удивило

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал столкновение с Карлосом Сайнсом на старте Гран-при Бельгии.

«Это можно назвать обычным стартовым инцидентом. Я хорошо стартовал, нос моей машины был уже параллельно с его. В зоне торможения, однако, Сайнс немного сместился вправо. Он заблокировал колёса. Я попробовал избежать его автомобиля. Смещение Карлоса вправо меня несколько удивило. У меня уже были только ограниченные возможности, чтобы отреагировать. Возможно, я мог бы затормозить чуть позже, чтобы оказаться ещё сильнее бок о бок с ним.

Так или иначе, наш квалификационный темп был очень хорош, я доволен своей скоростью. Вчера был яркий момент, сегодня — неудачный, но я сохраняю позитив», — приводит слова Пиастри Motorsport-Magazin.