Хэмилтон заявил, что снова начал испытывать трудности с дельфинированием
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, финишировавший четвёртым в гонке Гран-при Бельгии, заявил, что снова начал испытывать трудности с дельфинированием болида.
«Это была гонка без событий. Ничего особенного, я просто не успевал за машинами впереди. В начале гонки мы испытывали трудности, задняя часть – наша самая большая проблема, в этот уикенд было сильное дельфинирование, как в прошлом году.
Нет, команда не знает причины. Это беспокоит меня, но мы обработаем данные этой недели и попытаемся понять, что нам делать в следующей гонке. Я знаю, чего хочу, и жду того дня, когда мы этого добьёмся», – приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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