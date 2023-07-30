Хэмилтон заявил, что снова начал испытывать трудности с дельфинированием

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, финишировавший четвёртым в гонке Гран-при Бельгии, заявил, что снова начал испытывать трудности с дельфинированием болида.

«Это была гонка без событий. Ничего особенного, я просто не успевал за машинами впереди. В начале гонки мы испытывали трудности, задняя часть – наша самая большая проблема, в этот уикенд было сильное дельфинирование, как в прошлом году.

Нет, команда не знает причины. Это беспокоит меня, но мы обработаем данные этой недели и попытаемся понять, что нам делать в следующей гонке. Я знаю, чего хочу, и жду того дня, когда мы этого добьёмся», – приводит слова Хэмилтона Sky Sports.