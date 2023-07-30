Марко: мы знали, что Перес — топ-гонщик

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко похвалил Серхио Переса после второго места на Гран-при Бельгии Формулы-1. Мексиканец уступил Максу Ферстаппену 22 секунды.

«Весь уикенд Перес был очень силён. И мы знали, что он топ-гонщик. Как я уже прежде говорил, никто не будет смотреться хорошо в сравнении с Максом. Конечно, Серхио хочет выиграть, однако рядом с Максом не получается. С нашей стороны в этот раз всё было хорошо: и стратегия, и пит-стопы», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 44 круга.

2. Серхио Перес «Ред Булл» +22.305.

3. Шарль Леклер «Феррари» +32.259.

4. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +49.671.

5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +56.184.

6. Джордж Расселл «Мерседес» +1:03.101.

7. Ландо Норрис «Макларен» +1:13.719.

8. Эстебан Окон «Альпин» +1:14.719.

9. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1:19.340.

10. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:20.221.

11. Пьер Гасли «Альпин» +1:23.084.

12. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1:25.191.

13. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1:35.441.

14. Александер Албон «Уильямс» +1:36.184.

15. Кевин Магнуссен «Хаас» +1:41.754.

16. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +1:43.071.

17. Логан Сарджент «Уильямс» +1:44.476.

18. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1:50.450.

19. Карлос Сайнс «Феррари» — сход.

20. Оскар Пиастри «Макларен» — сход.