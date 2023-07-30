Леклер: подиум не сделал нас счастливыми, но «Феррари» получила повод улыбнуться

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, финишировавший третьим в гонке Гран-при Бельгии, прокомментировал итоги этапа.

«Финиш на подиуме – это действительно важно. По крайней мере, у меня это вызвало небольшую улыбку, и я уверен, что вместе со мной улыбнулись многие в команде. Перед началом летнего перерыва нам удалась хорошая гонка.

Мы не можем говорить, что мы счастливы, потому что всё ещё очень далеки от «Ред Булл», а это наша цель. С другой стороны, завершить сложную первую часть сезона таким образом – хорошо.

Не думаю, что дело в уверенности, потому что уикенд за уикендом всё меняется. Однако есть очень интересный момент касательно двух последних этапов, требующий нашего внимания. Если бы меня перед Гран-при Венгрии спросили, какая трасса больше подойдёт нашему болиду, я бы выбрал Будапешт. Но если посмотреть на результаты двух этапов, то в Бельгии мы выступили гораздо лучше, чем в Венгрии. Вот что нам нужно понять, чтобы максимально эффективно готовиться к каждой гонке во второй половине сезона. Мы явно что-то упускаем.

Это не повод для беспокойства, но это момент, на котором нам нужно сосредоточиться. После квалификации мы поняли, что сильны, но до первой тренировки я не ожидал, что мы будем настолько сильными, нужно изучить этот момент», – сказал Леклер в интервью Sky Sports.