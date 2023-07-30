Марко: Ферстаппен поднялся на уровень величайших представителей нашего спорта

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко восхитился выступлением Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии Формулы-1.

«Гонка была очень сложной, потому что пошёл дождь. У Макса был опасный момент в «Красной воде», ну а в остальном очень убедительное выступление. Весь уикенд с его стороны было невероятное выступление. Он делал всё с лёгкостью и способностями, которые уже поднимают его на уровень величайших представителей нашего спорта. Насколько ещё выше он может подняться, я не знаю. Пока не видно конца его развитию. Мы с командой снимаем перед ним шляпу», — приводит слова Марко GPBlog.

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Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 44 круга.

2. Серхио Перес «Ред Булл» +22.305.

3. Шарль Леклер «Феррари» +32.259.

4. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +49.671.

5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +56.184.

6. Джордж Расселл «Мерседес» +1:03.101.

7. Ландо Норрис «Макларен» +1:13.719.

8. Эстебан Окон «Альпин» +1:14.719.

9. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1:19.340.

10. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:20.221.

11. Пьер Гасли «Альпин» +1:23.084.

12. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1:25.191.

13. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1:35.441.

14. Александер Албон «Уильямс» +1:36.184.

15. Кевин Магнуссен «Хаас» +1:41.754.

16. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +1:43.071.

17. Логан Сарджент «Уильямс» +1:44.476.

18. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1:50.450.

19. Карлос Сайнс «Феррари» — сход.

20. Оскар Пиастри «Макларен» — сход.