Тото Вольф: машина просто подпрыгивала буквально на каждой прямой

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Бельгии Формулы-1, на котором Льюис Хэмилтон стал четвёртым, а Джордж Расселл — шестым.

«Я посмотрел данные и пообщался с гонщиками. Главным ограничивающим фактором сегодня и вчера было дельфинирование. Машина просто подпрыгивала буквально на каждой прямой. Даже «Бланшимон» был тем поворотом, где Льюису приходилось поднимать ногу с педали газа, хотя обычно он легко проходится на полном газу. Скачешь на прямой — перегреваешь шины на торможении. Это замкнутый круг. Это было главным ограничивающим фактором в этот уикенд.

Разочаровывает, когда ты таким образом отправляешься на каникулы. Но в ближайшие пару дней мы должны понять больше, основываясь на данных», — приводит слова Вольфа PlanetF1.