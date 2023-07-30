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Тото Вольф: машина просто подпрыгивала буквально на каждой прямой

Тото Вольф: машина просто подпрыгивала буквально на каждой прямой
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Бельгии Формулы-1, на котором Льюис Хэмилтон стал четвёртым, а Джордж Расселл — шестым.

«Я посмотрел данные и пообщался с гонщиками. Главным ограничивающим фактором сегодня и вчера было дельфинирование. Машина просто подпрыгивала буквально на каждой прямой. Даже «Бланшимон» был тем поворотом, где Льюису приходилось поднимать ногу с педали газа, хотя обычно он легко проходится на полном газу. Скачешь на прямой — перегреваешь шины на торможении. Это замкнутый круг. Это было главным ограничивающим фактором в этот уикенд.

Разочаровывает, когда ты таким образом отправляешься на каникулы. Но в ближайшие пару дней мы должны понять больше, основываясь на данных», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

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