Вольф: просто нужно не принимать Ферстаппена в расчёт. А второй «Ред Булл» там, где мы

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о раскладе сил в нынешнем сезоне Формулы-1, отметив доминирование Макса Ферстаппена.
«Думаю, даже если принять в расчёт Переса, то мы сражаемся друг с другом. Похоже, у нас схожие пути развития, но сегодня одна машина просто была быстрее. Она была быстрее на полторы секунды на круге, когда он атаковал в начале гонки. Так что мы должны с этим разобраться. Думаю, просто нужно не принимать Ферстаппена в расчёт. А второй «Ред Булл» там, где мы. Без Макса у нас был бы фантастический сезон, плотная борьба. Но, как вы знаете, в спорте секундомер никогда не врёт. Есть один парень в одной машине, который находится над всеми, а мы просто должны догонять. Другого выбора нет», — приводит слова Вольфа PlanetF1.
- 30 июля 2023
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