Норрис: было ужасно. Честно говоря, не знаю, как я оказался седьмым!

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бельгии, состоявшейся сегодня, 30 июля, в Спа. Напомним, Норрис финишировал седьмым.

«Это было ужасно. Мы просто-напросто застряли и не смогли атаковать в середине круга из-за машин впереди, и меня обгоняли. Мы были настолько медленными, что меня обгоняли ещё до того, как начиналась зона DRS. Поэтому мы должны были что-то предпринять.

На «харде» всё было ещё хуже. Никто не использовал «хард» в этот уикенд, но обычно он нам подходит. Решение попытаться было правильным, но это всё равно было ужасно. Мне не хватило кругов для того, чтобы заставить машину заработать.

Меня обогнали на первом же круге после боксов, а потом я оказался позади машины, и снова не смог атаковать в середине круга, после чего меня обгоняли ещё два или три раза. Когда мы перешли на «софт», всё наладилось. Не знаю, как я финишировал седьмым! Чувствовал себя так, будто я последний», – приводит слова Норриса издание RaceFans.