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Ферстаппен прокомментировал свои споры с гоночным инженером по радио

Ферстаппен прокомментировал свои споры с гоночным инженером по радио
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал споры с гоночным инженером Джанпьеро Ламбиасе по радио на Гран-при Бельгии.

Напомним, во время гонки Ламбиасе призвал Ферстаппена беречь шины, на что последний после ответил, что мог бы ехать быстрее и сделать поздний пит-стоп, чтобы дать попрактиковаться команде.

«Шутка ли это или нет? Всего поровну. Я знаю, что команда не любит делать дополнительный пит-стоп, но мне нравится упоминать об этом, чтобы они могли немного понервничать. Мне нравится слышать: «Нет-нет-нет, сегодня мы этого не делаем». Это забавно. Мы отлично знаем друг друга, и у нас отличные отношения», – приводит слова Ферстаппена издание Motorsport Week.

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