«Чего-то не хватало». Риккардо прокомментировал финиш на 16-м месте

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо, представляющий команду Формулы-1 «Альфа Таури», прокомментировал итоги Гран-при Бельгии.
«Честно говоря, трафик был плотный. Возможно, в другой гонке мы могли бы выступить лучше, но я не уверен, что сегодня у нас был отличный темп. Было ощущение, что мы не выжимали максимум из своих шин и не могли обеспечить достаточное сцепление во втором секторе. Когда на трассе стало свободнее, я почувствовал, что мы более конкурентоспособны, но в трафике было нелегко.
Реальность такова, что это были мои первые сухие круги на этой машине и на этой трассе, я ещё не очень хорошо знаю болид и по-прежнему чувствую, что чего-то не хватает. Мы с этим разберёмся.
Многие сейчас с нетерпением ждут заслуженного перерыва, но для меня ситуация немного иная, перерыв — хороший шанс для меня продолжить упорно тренироваться. После нескольких выходных я проведу достаточно времени в тренажёрном зале, чтобы улучшить физическую форму», – цитирует Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».
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