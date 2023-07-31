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Зафнауэр: надеюсь, у меня будет роль, где я смогу сделать то, что хотел сделать в «Альпин»

Зафнауэр: надеюсь, у меня будет роль, где я смогу сделать то, что хотел сделать в «Альпин»
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Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр не исключил возвращения в «Королевские гонки» после увольнения из французского коллектива, о котором стало известно в конце июля.

«Возвращение в Формулу-1? Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Надеюсь, у меня будет роль, с которой я мог бы оказать влияние на отличную команду и сделать то, что хотел сделать в «Альпин». У меня просто не было времени.

Люди изобретают вещи, и в этом заключается прелесть Формулы-1. Я не покидал командного мостика и помогал команде. Я скучаю по соревнованиям, мне это нравится. Я боец. И я также буду скучать по прекрасной команде, механикам и инженерам, с которыми я работал», – приводит слова Зафнауэра издание Motorsport-Magazin.

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