Крис Бушер принёс RFK Racing первую в сезоне победу в NASCAR Cup Series

Пилот команды RFK Racing Крис Бушер выиграл гонку Cook Out 400 — 22-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series 2023 года, который прошёл на овале «Ричмонд Рейсвей». Для Бушера это первая в нынешнем сезона победа — как и для его команды, а также третий успех в карьере.
На середине дистанции инициативу в гонке захватил другой пилот RFK Racing — Брэд Кезеловски, однако во время пит-стопа на 284-м круге он полубоком остановился у своих механиков, потерял время и пропустил вперёд Бушера.
Второе место занял Денни Хэмлин из Joe Gibbs Racing, третьим стал его бывший партнёр по команде Кайл Буш, который теперь выступает за Richard Childress Racing, а далее расположились Джоуи Логано и Райан Прис. Кезеловски в итоге откатился на шестую позицию.
NASCAR Cup Series. Cook Out 400, Ричмонд (топ-10):
1. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 400 кругов.
2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,549 сек.
3. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +0,817.
4. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +1,007.
5. Райан Прис (Stewart-Haas Racing / «Форд») +1,427.
6. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +1,599.
7. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1,749.
8. Арик Алмирола (Stewart-Haas Racing / «Форд») +1,875.
9. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +2,104.
10. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +2,291.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка FireKeepers Casino 400 — пройдёт 6 августа на «Мичиган Интернешнл Спидвей».
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