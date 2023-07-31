Крис Бушер принёс RFK Racing первую в сезоне победу в NASCAR Cup Series

Пилот команды RFK Racing Крис Бушер выиграл гонку Cook Out 400 — 22-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series 2023 года, который прошёл на овале «Ричмонд Рейсвей». Для Бушера это первая в нынешнем сезона победа — как и для его команды, а также третий успех в карьере.

На середине дистанции инициативу в гонке захватил другой пилот RFK Racing — Брэд Кезеловски, однако во время пит-стопа на 284-м круге он полубоком остановился у своих механиков, потерял время и пропустил вперёд Бушера.

Второе место занял Денни Хэмлин из Joe Gibbs Racing, третьим стал его бывший партнёр по команде Кайл Буш, который теперь выступает за Richard Childress Racing, а далее расположились Джоуи Логано и Райан Прис. Кезеловски в итоге откатился на шестую позицию.

NASCAR Cup Series. Cook Out 400, Ричмонд (топ-10):

1. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 400 кругов.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,549 сек.

3. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +0,817.

4. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +1,007.

5. Райан Прис (Stewart-Haas Racing / «Форд») +1,427.

6. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +1,599.

7. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1,749.

8. Арик Алмирола (Stewart-Haas Racing / «Форд») +1,875.

9. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +2,104.

10. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +2,291.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка FireKeepers Casino 400 — пройдёт 6 августа на «Мичиган Интернешнл Спидвей».