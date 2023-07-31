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Льюис Хэмилтон высказался о главных конкурентах «Мерседеса» в оставшейся части сезона Ф-1

Льюис Хэмилтон высказался о главных конкурентах «Мерседеса» в оставшейся части сезона Ф-1
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о выступлении команды после летней паузы. Напомним, чемпионат возобновится в конце августа, когда состоится Гран-при Нидерландов.

«Не знаю, насколько активно будут заниматься разработкой авто во второй части сезона, но я думаю, что движение будет. Не знаю, что случилось с «Астон Мартин» и как они сделали шаг назад, но я уверен, что «Макларен» будет силён на втором этапе. «Феррари» и мы очень, очень близки. Так что в зависимости от трассы, убеждён, произойдёт некоторое изменение позиций. Надеюсь, удача будет на нашей стороне», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

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