Хорнер объяснил, почему Перес не смог защититься от атак Ферстаппена в Бельгии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу выступления пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии.

«Я был удивлён, что ему потребовалось так много времени, чтобы добраться до первого места. Шутки в сторону, он провёл невероятную гонку. Его темп, его обгоны — он проделал отличную работу, чтобы выйти на вторую позицию. После пит-стопа его гонка действительно оживилась на шинах «медиум», где он показал невероятную скорость.

Чеко не стал защищаться слишком жёстко из-за разницы в скорости между ними, и после этого остаток гонки прошёл под управлением Макса.

Феноменально уйти на летний перерыв непобеждённым как в Гран-При, так и в спринтах. То, что мы сейчас находимся в таком положении, не поддаётся никакому воображению», — приводит слова Хорнера Racingnews365.