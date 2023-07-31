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«Наш Джейсон Стэтхэм». Хорнер описал гоночного инженера Макса Ферстаппена

«Наш Джейсон Стэтхэм». Хорнер описал гоночного инженера Макса Ферстаппена
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу Джанпьеро Ламбиасе, гоночного инженера пилота команды Макса Ферстаппена.

«Джанпьеро Ламбиасе и Ферстаппен были вместе с первой гонки, когда Макс сел в машину. Макс — требовательный клиент, и вы должны быть сильным характером, чтобы справиться с этим. Джанпьеро — наш Джейсон Стэтхэм, они, безусловно, похожи. Ламбиасе ведёт себя с Ферстаппеном твёрдо, но справедливо.

Между ними двумя существует большое уважение, и оно исходит из взаимного доверия, которое должно быть между инженером и гонщиком, и единственная проблема в том, что разговор между ними слушают 200 миллионов человек. Между ними двумя существует большая связь и большое доверие», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

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