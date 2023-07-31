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Марко: вероятно, Ферстаппен выиграл бы и с последнего места

Марко: вероятно, Ферстаппен выиграл бы и с последнего места
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии.

«Я был удивлён, что Максу потребовалось так много времени, чтобы выйти вперёд. Вероятно, он выиграл бы и с последнего места», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии. Ближайшего преследователя, ещё одного гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, он опередил на 22,305 секунды. Топ-3 замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 314 очков. На втором месте его товарищ по команде Перес, на счету которого 189 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (149 очков).

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