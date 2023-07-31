Джордж Расселл назвал пилота, выступление которого на ГП Бельгии стало для него сюрпризом
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о выступлении на Гран-при Бельгии, отметив пилота «Феррари» Шарля Леклера.
«Думаю, можно сказать, что выступление Шарля стало для нас сюрпризом. Мы не ожидали, что «Феррари» будет такой быстрой. Но, как я уже говорил раньше, у нас хорошие позиции в Кубке конструкторов. На данный момент всё выглядит довольно безопасно. Мы просто сосредоточены на том, чтобы… мы хотим выиграть гонку в этом году», — приводит слова Расселла Motorsport Week.
Напомним, в Спа Расселл показал шестой результат. Леклер был третьим. Победу добыл Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».
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