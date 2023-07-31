Леклер назвал аспект, в котором «Феррари» сумела добиться прогресса за последние гонки

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, финишировавший третьим в гонке Гран-при Бельгии, назвал аспект, в котором итальянская команда сумела достичь прогресса за последние несколько этапов Формулы-1.

«В двух-трёх последних гонках мы действительно стали лучше работать с шинами. Я думаю, что износ шин определённо не был причиной того, что мы финишировали так далеко позади «Ред Булл». Они просто были быстрее.

Но с точки зрения управления шинами у нас не было серьёзной деградации. Да и относительно «Мерседеса» позади мне удавалось контролировать и свой темп, и работу с шинами.

Итак, это выглядело хорошо. Нам всё ещё нужно следить за этим, потому что иногда, особенно в очень специфических условиях, мы можем выпасть из оптимального рабочего окна настроек, и вот тогда у нас начинаются очень серьёзные проблемы», – приводит слова Леклера Autosport.