Вассёр: моя проблема — это команда «Ред Булл» в целом

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу доминирования Макса Ферстаппена в Формуле-1.

«Конечно, все видят большую разницу между двумя пилотами «Ред Булл», но это не моя проблема. Моя проблема — это команда «Ред Булл» в целом. Мы просто должны сделать так, чтобы начать выступать лучше, чем они.

Нам просто нужно совершенствоваться коллективно. Макс не делает ничего противозаконного, он и его команда действительно работают отлично! Мы просто должны быть уверены, что делаем это лучше. Мы действительно не можем жаловаться на Ферстаппена и «Ред Булл», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

Напомним, на автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась гонка Гран-при Бельгии Формулы-1. Победителем заезда стал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым финишировал мексиканец Серхио Перес, замкнул тройку лидеров монегаск Шарль Леклер из «Феррари».