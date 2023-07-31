Хэмилтон — о Ферстаппене: когда ты далеко впереди, выступления кажутся какими-то пустыми

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о выступлении голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Макс Ферстаппен проделывает исключительную работу. Но я помню, когда сам был в этом положении. Конечно, побеждать в гонках интересно, но в конечном итоге хочется иметь больше конкуренции. Порой, когда ты далеко впереди, выступления кажутся какими-то пустыми», — приводит слова Хэмилтона RTBF.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 314 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 189 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (149 очков). Хэмилтон занимает четвёртую позицию, отставая от Алонсо на одно очко.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
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