Хэмилтон — о Ферстаппене: когда ты далеко впереди, выступления кажутся какими-то пустыми

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о выступлении голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Макс Ферстаппен проделывает исключительную работу. Но я помню, когда сам был в этом положении. Конечно, побеждать в гонках интересно, но в конечном итоге хочется иметь больше конкуренции. Порой, когда ты далеко впереди, выступления кажутся какими-то пустыми», — приводит слова Хэмилтона RTBF.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 314 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 189 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (149 очков). Хэмилтон занимает четвёртую позицию, отставая от Алонсо на одно очко.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: