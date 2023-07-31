Тото Вольф назвал возможную причину дельфинирования у «Мерседеса» в Бельгии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, подводя итоги минувшего Гран-при Бельгии, высказался о причинах дельфинирования, с которым его команде в очередной раз пришлось столкнуться.
«Я считаю, что днище могло стать причиной, почему возникло дельфинирование, мы узнаем это из данных. Возможно, нам что-то нужно найти, потому что я по-прежнему верю, что выбранное нами направление является правильным», – приводит слова Вольфа издание Autosport.
Напомним, Льюис Хэмилтон стал четвёртым на Гран-при Бельгии, а Джордж Расселл — шестым.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 44 круга.
2. Серхио Перес «Ред Булл» +22.305.
3. Шарль Леклер «Феррари» +32.259.
4. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +49.671.
5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +56.184.
6. Джордж Расселл «Мерседес» +1:03.101.
7. Ландо Норрис «Макларен» +1:13.719.
8. Эстебан Окон «Альпин» +1:14.719.
9. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1:19.340.
10. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:20.221.
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