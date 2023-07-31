Тото Вольф назвал возможную причину дельфинирования у «Мерседеса» в Бельгии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, подводя итоги минувшего Гран-при Бельгии, высказался о причинах дельфинирования, с которым его команде в очередной раз пришлось столкнуться.

«Я считаю, что днище могло стать причиной, почему возникло дельфинирование, мы узнаем это из данных. Возможно, нам что-то нужно найти, потому что я по-прежнему верю, что выбранное нами направление является правильным», – приводит слова Вольфа издание Autosport.

Напомним, Льюис Хэмилтон стал четвёртым на Гран-при Бельгии, а Джордж Расселл — шестым.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 44 круга.

2. Серхио Перес «Ред Булл» +22.305.

3. Шарль Леклер «Феррари» +32.259.

4. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +49.671.

5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +56.184.

6. Джордж Расселл «Мерседес» +1:03.101.

7. Ландо Норрис «Макларен» +1:13.719.

8. Эстебан Окон «Альпин» +1:14.719.

9. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1:19.340.

10. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:20.221.