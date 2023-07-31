Гасли — об Албоне: заднее крыло Уильямса» будет сниться мне в кошмарах
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о борьбе с гонщиком «Уильямса» Александером Албоном во время Гран-при Бельгии, который прошёл в минувшие выходные.
«Я потерял некоторое время на пит-стопе и проиграл позицию Алексу. Вероятно, заднее крыло «Уильямса» будет сниться мне в кошмарах, потому что на прямых эти ребята, похоже, находятся в другой категории.
В этот уикенд мы сделали ставку на нашу максимальную скорость, используя действительно низкую прижимную силу, и это давало результат, но не знаю, почему я был таким медленным на прямых», – приводит слова Гасли RacingNews365.
Напомним, победителем Гран-при Бельгии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Пьер Гасли финишировал на 11-м месте, а Александер Албон показал 14-й результат.
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