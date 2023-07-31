Оруджев: с «Красной водой» ничего не делать, она безопасна

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался об опасном повороте «Красная вода» на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам».
«С «Красной водой» и так далее ничего не делать. Они безопасны. Оба раза гонщики погибали, когда машина отлетала от стены и в неё врезалась другая. Такое может произойти на любой трассе. В случае с Дилано стоит отменить дождь, так как без него бы и не въехали в его машину. От удара в стену в «Красной воде» очень давно никто не погибал. Если запрещать всё, из-за чего погибали гонщики, то в целом автоспорт надо запретить. А последние смерти — это просто очень плохое сложение очень многих факторов», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, в текущем сезоне на этапе европейской Формулы-Регионал (ФРЕКА) на трассе «Спа-Франкоршам» погиб 18-летний нидерландский гонщик Дилано ван’т Хофф.
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