Хюлькенберг признался, что специально пытался пропустить Риккардо

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал, что намеренно пытался пропустить вперёд гонщика «Альфа Таури» Даниэля Риккардо, желая получить преимущество от эффекта DRS незадолго до финиша гонки Гран-при Бельгии. Немецкому пилоту удалось пропустить австралийца вперёд, но даже с DRS Хюлькенберг потом не смог обойти Риккардо.

«Давайте признаем, что мы рады закончить этот уикенд. Он был довольно мрачным для нас. Мы должны забыть это, перезагрузиться, и, надеюсь, мы вернёмся после летнего перерыва сильнее.

Борьба с Риккардо? Это была медленная гонка, никто не хотел уступать другому DRS. Это был мой самый яркий момент в гонке лично для меня, у меня в принципе их было немного.

Что нам действительно нужно, так это некоторые обновления, немного реальной производительности, чтобы помочь себе. Это то, что нам нужно. Очевидно, что эта трасса очень сильно обнажает слабые стороны нашей машины. Именно поэтому мы не были конкурентоспособны ни в одной сессии.

Я думаю, мы всё ещё можем улучшить ситуацию в этом году. Как сильно, время покажет, всё зависит от нас, и мы должны это доказать. Но да, это долгосрочная задача», — приводит слова Хюлькенберга PlanetF1.