Перес назвал причину отставания от Ферстаппена в гонке Гран-при Бельгии

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о недостаточном темпе в гонке Гран-при Бельгии, когда он пропустил вперёд своего партнёра по команде Макса Ферстаппена и финишировал вторым.

«Мы были слишком агрессивны в настройках болида, не имея никакой практики. Поэтому было важно просто убедиться, что мы привезли машину домой в целости.

У нас есть этот летний перерыв, чтобы убедиться, что мы способны находиться на вершине. Надеюсь, мы сможем найти некоторые моменты, которые смогут вернуть нас к той форме, которая была в начале сезона», – приводит слова Переса RacingNews365 со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, победа Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии стала 13-й подряд для австрийской команды.