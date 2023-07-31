Перес назвал причину отставания от Ферстаппена в гонке Гран-при Бельгии
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о недостаточном темпе в гонке Гран-при Бельгии, когда он пропустил вперёд своего партнёра по команде Макса Ферстаппена и финишировал вторым.
«Мы были слишком агрессивны в настройках болида, не имея никакой практики. Поэтому было важно просто убедиться, что мы привезли машину домой в целости.
У нас есть этот летний перерыв, чтобы убедиться, что мы способны находиться на вершине. Надеюсь, мы сможем найти некоторые моменты, которые смогут вернуть нас к той форме, которая была в начале сезона», – приводит слова Переса RacingNews365 со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, победа Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии стала 13-й подряд для австрийской команды.
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