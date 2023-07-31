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«Вот как он выигрывает Гран-при». Уиндзор высказался об успехе Ферстаппена в сезоне-2023

«Вот как он выигрывает Гран-при». Уиндзор высказался об успехе Ферстаппена в сезоне-2023
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Известный аналитик Питер Уиндзор высказался об успехе двукратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«Отчасти проблема заключается в том, что Макс проделывает настолько хорошую работу… Он великолепно выступил в Венгрии и смог продлить свои отрезки настолько, что в заключительной части гонки его шины были на десять кругов свежее, чем у остальных. Вот как он выигрывает Гран-при.

Если у «Макларена» проблемы с температурой шин, сможет ли Ландо выглядеть настолько хорошо, насколько он способен? Думаю, нет. Сейчас Макс проделывает лучшую работу, чем кто-либо другой», – сказал Уиндзор в рамках своего YouTube-канала.

Ранее Ферстаппен прокомментировал свои споры с гоночным инженером по радио.

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